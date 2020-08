Respawn Entertainment komt met een volledig nieuwe VR ervaring in Medal of Honor: Above and Beyond.

In de First Person Shooter speel je op drie fronten in de Tweede Wereldoorlog, van D-Day, het uitschakelen van Duitse geavanceerde technologie tot het Franse verzet. Ditmaal zal je het geheel ervaren met een VR-bril. Het spel zal buiten een singleplayer campagne ook een multiplayer modus bevatten. De beelden zijn veelbelovend!