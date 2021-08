Er wordt over een Death Stranding 2 onderhandelt volgens Reedus

Death Stranding-acteur Norman Reedus, die Sam Porter in de game vertolkt, heeft blijkbaar bevestigd dat er mogelijk een Death Stranding 2 komt.

We zijn wat voorzichtig, want het nieuws komt uit een vertaalde interview en in het verleden heeft dat nog wel eens tot foute informatie geleid. Dus houd de zout bij de hand.

In een gesprek met AdoroCinema zou the Walking Dead-acteur het volgende hebben gezegd: “I think we’re doing a second Death Stranding. [The game] is in negotiations right now. So… Yay!”

De mensen van TheGamer hebben de opmerkingen vertaald en ook de door Reedus gerapporteerde opmerkingen geverifieerd.

Vanwege het gebrek aan verduidelijking van deze opmerkingen, is het moeilijk te onderscheiden of Reedus verwijst naar de aankomende uitgebreide versie van Death Stranding, of dat hij daadwerkelijk werkt aan een echt eerlijk vervolg met PlayStation en Kojima.

We hebben eerder gefluister van een Death Stranding 2 gezien. Iets meer dan een jaar geleden deelde Hideo Kojima een reeks tweets die leken te suggereren dat hij nieuwe ideeën voor items in het universum creëerde (maar het zouden gewoon dingen kunnen zijn die we uiteindelijk zullen zien in Death Stranding: Director’s Cut).

Tijdens Gamescom Opening Night Live kregen we wat nieuwe beelden van de uitgebreide en geremasterde Death Stranding die wordt gelanceerd voor de PlayStation 5.

We hebben tijdens deze show heel wat meer informatie over de game gekregen; de uitgebreide versie van Hideo Kojima’s post-apocalyptische “walking simulator” zal om de een of andere reden een reeks content aan de game toevoegen, inclusief verhaalmissies, nieuwe gevechtsmechanica, een schietbaan en blijkbaar ook een racemodus.

PS5-spelers kunnen ook kiezen uit twee beeldmodi: een voor prestaties, gericht op 60 fps met opgeschaalde 4K, en een andere met native 4K – en beide ondersteunen HDR.