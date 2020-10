Er komt blijkbaar een sequel op The Outer Worlds

Obsidian Entertainment is blijkbaar nog niet klaar met het universum van The Outer Worlds en werkt blijkbaar aan een sequel.

Een jaar voordat Obsidian hun sci-fi RPG uitbracht, besloot Microsoft om de studio samen met InXile over te nemen. Deze game is inmiddels al een jaar verkrijgbaar (en komt binnenkort naar Steam) en werd door fans en critici met veel lof ontvangen.

Echter door de overname van Microsoft werd er eigenlijk vanuit gegaan dat Obsidian het IP met rust zou laten. Helemaal nadat de ontwikkelaar Avowed had aangekondigd en Grounded net als Early Access-game op de Xbox One en pc had uitgebracht.

Volgens Niko Partners analist Daniel Ahmad is de ontwikkelaar namelijk de mogelijkheden voor een sequel op The Outer Worlds aan het bekijken en is het project in pre-productie gegaan.

Last I heard a new entry in the franchise is being explored, currently in pre-production.

Could change into something else ofc, but this is the current status. https://t.co/OGvfHjycNu

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 11, 2020