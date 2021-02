Er komen ‘spannende’ updates aan voor Xbox Series X/S

Volgens de Jason Ronald, de directeur van program management bij Microsoft, komen er dit jaar ‘spannende’ nieuwe updates aan voor de Xbox Series X/S.

Tijdens de laatste editie van Official Xbox Podcast benadrukte Ronald dat de nieuwe Xbox consoles nog erg jong zijn. In de komende maanden zullen we meer te horen krijgen over hoe Microsoft van plan is ze te updaten.

“Als een team zijn we erg enthousiast over de eerste reacties van fans over de hele wereld. Tijdens de lancering zeiden we dit de hele tijd intern, dit is echt pas het begin. We hebben een hoop interessante dingen in het verschiet voor de komende maanden en jaren. ” Aldus Ronald.

Verder voegt de directeur van programmering Larry Hryb hier nog aan toe: “Er komt een hoop aan… we kunnen niet teveel zeggen. Ik denk dat we Ronald eerder weer terug gaan hebben in de show dan we verwachten.”

Ronald liet weten dat het Xbox team een zuurverdiende pauze heeft genomen in November. “Om even naar achteren te leunen en naar de community te luisteren en kijken hoe men de consoles gebruikt. Waar ze enthousiast over zijn en op welke gebieden we kunnen verbeteren.” Maar nu is het team klaar om meer updates uit te brengen.

Allereerst ziet het er naar uit dat Microsoft de Xbox Mobile App wil updaten met achievement tracking en uitzend updates. Verder wil men DVR kwaliteits verbeteringen inbrengen en de Quick Resume functie tweaken voor de consoles.

“We hebben Quick Resume bij sommige titels moeten deactiveren in de lanceerfase. Het team is heel hard aan het werk geweest om die titels te heractiveren zodat men die geweldige quick resume ervaring krijgen met alle titels die ze spelen.”

“Dit zijn allemaal gebieden die echt een hoge prioriteit hebben voor ons. In de komende maanden moet men de updates in de gaten houden, want die zullen nieuwe (speler)ervaringen toevoegen.” Aldus Ronald.

Overigens liet Phil Spencer begin dit jaar weten dat Microsoft volop Xbox Series X/S consoles te produceren om te zorgen dat er aan de grote vraag voldaan kan worden.

Kortom, kijken jullie uit naar deze “spannende” updates voor de Xbox Series X/S? Laat hieronder een reactie achter!