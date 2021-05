Er is mogelijk een Borderlands spin-off in ontwikkeling

volgens gespeculeer wordt er niet aan een genummerde Borderlands gewerkt, maar aan een spin-off.

Gamereactor Dmaakt namelijk melding van de nog niet bevestigde spin-off en claimt zelfs dat het niet lang zal duren voor we er officieel van zullen horen.

Dit verhaal wordt ondersteund door Gamesbeat journalist Jeff Grubb tijdens zijn podcast. Hij claimt overigens dat niet Gearbox aan het roer van de game staat, maar meer een assisterende rol heeft.

Dit gerucht wordt ontkend door Gearbox baas Randy Pitchford, die in een Tweet meldt dat de studio altijd verantwoordelijk zal zijn voor de serie en niet een mede-ontwikkelaar is voor een nieuwe Borderlands. Echter zegt hij in een latere tweet wel dat het team aan ‘the Big One’ werkt.

“We are definitely working on some amazing stuff that, I hope, will surprise and delight you. Plug: if anyone out there has Skills-To-Pay-Bills and wants to get in on some Borderlands action, we’re working on the big one :)”

We willen toch nog even uitsluiten dat Pitchford in het verleden wel vaker geruchten heeft ontkend die later toch een kern van waarheid bleken te bevatten. Zo ontkende hij dat Battleborn een free-to-play game zou worden, maar dat gebeurde later alsnog.

Net als het feit dat hij voor de lancering van Borderlands 3 beweerde dat de game geen microtransacties zou bevatten, maar vlak daarna door de game director werd onthuld dat de game items zou bevatten die met echte valuta aangeschaft konden worden (beter bekend als microtransacties).

Hoe dan ook lijkt het erop dat we tijdens de komende digitale E3 wat van de ontwikkelaar kunnen verwachten. Al wil dat natuurlijk ook nooit echt iets zeggen. Hopen jullie dat er een nieuwe Borderlands komt? Of dat ze er een ander soort genre game van maken? Laat het ons vooral weten in de reacties!