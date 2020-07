Er is altijd een geweldloze optie in Cyberpunk 2077

Het is recentelijk bevestigd dat er altijd minstens één geweldloze optie is tijdens de quests van Cyberpunk 2077.

Dit nieuws komt van een recent gepubliceerd interview op een Poolse website genaamd Spider’s Web. In het interview gaat het hoofd van quest-design Pawel Sasko in op een aantal interessante eigenschappen van de aankomende blockbuster. Waaronder het uitspelen van de game zonder de hele hoofdverhaallijn te hoeven spelen. Daarnaast is het mogelijk om veel geweldloze beslissingen te maken.

“Bij alle belangrijke keuzes in het spel, alle bazen en elite tegenstanders, is er altijd een manier om niemand te doden,” aldus Sasko. “Soms is agressie en het vechten met een tegenstander onvermijdelijk. Het is niet dat je perse iemands armen en benen hoeft te nemen, maar het gevecht compleet vermijden is geen optie. Echter kan je wel vechten op een manier dat je alleen je vijand neutraliseert en verder kan in het spel.”

Het lijkt er dus op dat Cyberpunk 2077 een Dishonored-achtige progressie stijl beloofd aan spelers die een pacifistische benadering zoeken. Zo heb je in Dishonored de keuze om slaap-pijltjes en niet-dodelijke takedowns uit te voeren om hordes vijanden te omzeilen. In plaats van je mes elke tien seconden te gebruiken.

Verder zijn er aantal interessante systemen zoals de Braindance, welke een belangrijke rol zullen spelen bij het maken van geweldloze beslissingen in Cyberpunk 2077.

De game is recentelijk uitgesteld tot 19 november en zal uitkomen op PlayStation 4, Xbox One, pc en zal een gratis update krijgen voor de next-gen consoles.