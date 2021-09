Epic Games vraagt Apple om Fortnite op de Zuid-Koreaanse App Store te plaatsen

Zoals iedereen al weet is Fortnite van Apple’s App Store gehaald. Dit komt omdat Epic haar eigen betaaloptie heeft toegepast in de game. Dat gaat buiten de regels die Apple heeft op apps in de App Store. Sindsdien zijn Apple en Epic Games in een legale strijd. De officiële Fortnite Twitter-pagina heeft aangegeven dat Epic aan Apple vroeg of zij Fortnite kunnen plaatsen in de Zuid-Koreaanse App Store. Waarom heeft Epic specifiek gevraagd om Fortnite te plaatsen op de Zuid Koreaanse App Store?



Dat komt omdat Zuid-Korea een nieuwe wet heeft doorgevoerd. De nieuwe wet geeft aan dat bedrijven zoals Apple en andere grote tech bedrijven betaalopties moeten toestaan die van een derde partij komen. De wet is doorgevoerd in augustus. Epic ziet een kans om Fortnite opnieuw uit te brengen op iOS, ook al is het alleen in Zuid-Korea. Epic is dan van plan om de betaaloptie van Apple en haar zelf toe te passen.

“Epic intends to re-release Fortnite on iOS in Korea offering both Epic payment and Apple payment side-by-side in compliance with the new Korean law.”, aldus de officiële Fortnite Twitter-pagina.

Apple lijkt niet geïnteresseerd te zijn om Fortnite te plaatsen op de App Store. Zij zouden het alleen toestaan als Epic akkoord gaat met de regels die Apple heeft. Die regels gelden voor iedereen die een app plaatst op de App Store. “As we’ve said all along, we would welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else. Epic has admitted to breach of contract and as of now, there’s no legitimate basis for the reinstatement of their developer account.”, aldus Apple.

Wanneer de wet daadwerkelijk in gaat is nog onduidelijk. Apple is niet verplicht om Fortnite opnieuw in de Zuid-Koreaanse App Store te plaatsen in verband met de contractbreuk die Epic heeft gepleegd.