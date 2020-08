Epic Games toegang ontzegd tot ontwikkeltools Apple

Apple heeft naar aanleiding van de lopende vete met Epic Games, het ontwikkelaccount van de studio gesloten. Dit ondanks dat de rechter had besloten dat dit niet mocht.

Dit betekent dat Epic Games niet meer kan ontwikkelen voor iOS en macOS, wat betekent dat er geen updates of toevoegingen zullen komen bij onder andere Formaten. Dit is opmerkelijk, omdat de rechter had besloten dat de rechten niet ontnomen mochten worden van Epic Games, omdat dit voor onnodige schade zou zorgen.

Het drama duurt dus nog voort!