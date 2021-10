Epic Games Store krijgt volgende week achievements

Epic Games heeft wat details vrijgegeven voor de achievements functie voor hun digitale winkel en ook laten weten welke games dat zullen ondersteunen.

Het is een jaar geleden dat de eerste versie van achievements aan de Epic Games Store werden toegevoegd. Vorig jaar juli was het Ark: Survival Evolved dat als beta werd gebruikt voor de functionaliteit. Nu vond Epic Games het blijkbaar tijd om het uit te gaan breiden.

Het wordt een proces dat beetje bij beetje op gang komt, zo lijkt het. Volgens een bericht op de Epic-site krijgen “Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Humankind, Zombie Army 4 en Defense Grid, en meer” eerst achievements, waar je “XP kunt verzamelen” waarmee je beloningen ontgrendelt.

Net zoals trophies op PlayStation werken, worden prijzen onderverdeeld in Brons, Zilver, Goud en Platina, waarbij de laatste het meest waardevol is. Dit is hoeveel XP je krijgt per ontgrendeling van elke award in de Epic Games Store:

Brons = 5-45 XP

Zilver = 50-95 XP

Goud = 100-200 XP

Platina = 250 XP

Epic merkt op dat een eerdere versie van achievements – bekend als developer achievements – hiervoor beschikbaar was en verzekert je dat alles wat je eerder hebt verdiend niet verloren gaat als een game die je hebt gespeeld overschakelt naar het nieuwe, meer wereldwijde systeem. “Als je developer achievements hebt ontgrendeld, maak je geen zorgen – je harde werk is niet verloren”, legt de site uit. “Als een game die eerder developer achievements ondersteunde het nieuwe Epic Achievements-systeem integreert, wordt de voortgang overgedragen en verdien je automatisch account-XP.”

Dus wanneer kun je andere prestaties verwachten voor games in de Epic Games Store? “We werken eraan om deze tools bij meer ontwikkelaars te krijgen, dus je kunt verwachten dat Epic Achievements later dit jaar in je favoriete games zal verschijnen”, zegt de platformhouder. “Houd je ogen open voor meer updates waar je op hebt gewacht, want later dit jaar lanceren we nieuwe sociale functies en spelersbeloningen.”

Zijn jullie blij met de toevoeging van achievements in de Epic Games Store? Is dit voor jullie een reden om bepaalde games toch nog een keer te spelen? Laat het ons vooral weten in de reacties!