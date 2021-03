Epic Games Store biedt Surving Mars nu gratis aan

Je kan de ruimte-Sim Surviving Mars nu gratis claimen in de Epic Games Store op de PC.

De Epic Games Store staat inmiddels bekend bij PC gamers als de vergaarbak voor gratis games en het lijkt voorlopig niet te stoppen. Surviving Mars kan tot volgende week donderdag gratis worden geclaimd in de winkel van Epic. In deze Sim landt je op Mars en moet je een basis opbouwen waarin mensen in alle veiligheid kunnen leven. Je moet hierbij niet alleen rekening houden met kritieke zaken als zuurstof, eten en drinken, maar ook van alle gevaren van buitenaf. Een meteoriet die verkeerd terecht komt kan voor een grote ramp zorgen…