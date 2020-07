Epic Games Store begint met implementatie achievements

De Epic Games Store gaat langzaamaan ook achievements toevoegen. Op dit moment is de eerste game er al van voorzien.

De digitale winkel van Epic Games wil natuurlijk niet achterblijven op de competitie wat betreft features. Achievement ondersteuning is het volgende wat op het lijstje staat en is inmiddels al bij één game in gebruik.

Zodra je een achievement voltooid hebt, zal er een pop-up bericht verschijnen, al is dat nu alleen nog bij Ark: Survival Evolved. Dit is ook nog een vroege versie van de feature en Epic zal deze nog voorzien van updates in de toekomst. Op dit moment ziet er nog een beetje houterig uit, maar het is goed om te zien dat het bedrijf er mee bezig is.

Het is op het moment van schrijven niet bekend of je nu ook een bericht krijgt van de achievements die je eerder al gehaald hebt zodra je game het ondersteunt. Wel gaf Epic Games op Twitter een korte blik op de feature.

Certain games on the Epic Games Store may begin to display achievements as you unlock them.

This is an early version of the feature and you can expect to see changes & adjustments.

We'll have more info to share on achievements in the future, so stay tuned! pic.twitter.com/80dnoLYegV

— Epic Games Store (@EpicGames) July 29, 2020