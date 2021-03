Epic Games heeft Tonic Games Group overgenomen, het moederbedrijf van Fall Guys-ontwikkelaar Mediatonic.

Epic Games geeft in een persbericht aan dat deze overname vooralsnog geen invloed zal hebben op Fall Guys. De game, die sinds augustus te spelen is op PS4 en PC, zal bijvoorbeeld nog steeds naar de Switch en Xbox-consoles komen. Mediatonic geeft aan enthousiast te zijn over de overname en ‘een thuis te hebben gevonden dat voor hen gemaakt lijkt te zijn’.