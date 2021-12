Epic Games geeft de gamer wat leuks voor tijdens de kerstdagen/ vakantie. Elke 24 uur valt er namelijk een gratis game in hun digitale winkel te scoren en de eerste is Shenmue 3.

Het enige wat je hoeft te doen om de game te scoren is in te loggen (en een account aanmaken als je die niet hebt) en de game in je winkelwagen te zetten. Vervolgens mag je de game voor altijd spelen! Waar wacht je nog op?!