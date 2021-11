En weer wat beelden van Pokémon Diamond & Pearl

Over precies een week komen Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl uit. Nintendo houdt ons lekker warm met wat nieuwe beelden.

Het Ramanas Park en extraatjes

Er wordt nog maar eens duidelijk gemaakt dat het slim is om je eerdere Switch Pokémon games goed te bewaren. Maak je verbinding met Let’s Go Pikachu of Eevee dan is Mew te verkrijgen. Heb je ook nog Pokémon Sword en/of Shield dan mag je Jirachi toevoegen.

De video begint met het introduceren van Ramanas Park, een gebied in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Verder worden er nog wat verschillen uitgelegd, bijvoorbeeld welke Pokémons er in de ene versie verschijnen en welke in de andere. Oh, en vergeet vooral de verrassing niet aan het einde van de video!

19 november kunnen we er allemaal mee aan de slag, want dan komen de games uit. Heb jij er zin in?