En weer een digitale Gamescom voorbij

Terwijl de Gamescom Opening Night Live toch wel wat leuke aankondigingen bevatten, was het voor mij weer een Gamescom om gauw te vergeten.

De voorpret voor Gamescom

Gamescom staat jaarlijks voor Gamingnation bekend als het uitje van het jaar. Meestal gaan we er met zijn vieren heen (als er geen gekke dingen gebeuren) en hebben we zelfs een maand voor die tijd een meeting waarin we alvast in de stemming komen voor ons avontuur in Duitsland.

Eigenlijk begint voor ons de voorpret al tijdens de E3 (waar ondergetekende graag nog een keer heen wil gaan), want daar worden namelijk al een groot deel van de games aangekondigd die wij tijdens de Gamescom gaan spelen. Het gebeurt echter nog gelukkig wel dat er games tijdens de Gamescom onthuld worden, maar vaak zijn de meeste AAA-games voor dat najaar en het voorjaar erna wel tegen die tijd aangekondigd. Enkele uitzonderingen zijn de Call of Duty-games en wat verrassingen van kleinere studios/ indies (waar vaak ook hele vette games tussen zitten), maar vaak heb ik wel uitgestippeld welke games ik in mijn “vrije tijd” wil spelen.

Al twee jaar niet meer die voorpret

Daarnaast heb ik als eindverantwoordelijke ook elk jaar de taak om de afspraken met diverse uitgevers te regelen en dat vind ik al bijna net zo leuk als de games zelf spelen. Het maken van afspraken voor de juiste redacteuren is vaak een gepuzzel, maar het is wel echt gaaf om uiteindelijk voor iedereen een gepaste schema klaar te hebben en daarbij nog een paar verrassingen te kunnen fixen.

Zo kon ik bijvoorbeeld twee jaar geleden een afspraak maken voor Niek voor een nieuwe Total War-game, die op dat moment onder embargo stond. In plaats van aan hem te vertellen welke game het was, deed ik alsof ik niet wist, maar dat ik wel het idee had dat hij het leuk zou vinden. Het resulteerde in een uiterst enthousiaste Niek, die namelijk fan is van de Total War-reeks en mijn doel was bereikt. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar hopelijk begrijpen jullie iets meer in hoe mijn voorpret voor de Gamescom begint.

Weer een jaar geen Koelnmesse

Dan als alles geregeld is en wij na een overnachting in een Hotel in Keulen aan de slag kunnen in de Koelnmesse in Keulen is het wel altijd hectisch en lange dagen waarin we van hot naar her rennen, maar vooral veel dingen meemaken. Van games waar we in de ochtend nog niet veel van weten en ‘s avonds juist heel enthousiast over zijn tot aan bekende ontwikkelaars/ stemacteurs die we tegen het lijf hebben gelopen. Als we ‘s avonds aan het avondeten zitten, worden altijd de verhalen gedeeld en kunnen we daarna met zijn allen beginnen om de previews te schrijven en daarnaast ook nog de nieuwsvoorziening van de dag te regelen.

Dit jaar was het eigenlijk nog een stukje zuurder dat we niet naar Keulen konden vanwege de pandemie, omdat het er in eerste instantie sprake was van een wat intiemere versie van de Gamescom. Naar mijn idee zouden er veel minder publiek welkom zijn en dus veel minder rijen staan en wij dus veel meer games kunnen checken. Al is het maar om zelf te kunnen checken of bepaalde games echt zo vet zijn als de andere claimen.

Het zou naar mijn idee zelfs nog rustiger zijn als de dinsdag die normaliter bestempeld is voor media, influencers en retail en eigenlijk een van mijn favoriete dagen is. Op deze dag probeer ik namelijk voor iedere redacteur niet te veel afspraken te maken, aangezien het op de beursvloer namelijk relatief rustig is en er (bijna) geen wachtrijen zijn en er zo veel mogelijk games gecheckt kunnen worden. Ach wat mis ik het om naar de Gamescom te gaan..

Toch nog een soort van positief afsluiten

Ondanks dat ik mijn punt wel denk gemaakt te hebben, wil ik toch enigszins positief afsluiten. De pandemie heeft niet alleen invloed op het wel of niet doorgaan van de Gamescom, maar ook op de gehele industrie. Inmiddels is wel duidelijk dat games als God of War, Horizon Zero Dawn en Rainbow Six Extraction onder andere zijn uitgesteld doordat teams thuis moeten werken en moeten wennen aan de nieuwe manier van werken. Dit resulteert vaak ook in games waar door de redactie naar uit wordt gekeken, maar uiteindelijk geen spoor van te vinden valt in Keulen en dus voor teleurstelling zorgt. Het is misschien niet een heel groot pluspunt, maar het is wel het enige wat we dit jaar niet hebben gemist. Laten we hopen dat we daar volgend jaar juist wel weer over kunnen klagen!