Elden Ring’s Miyazaki voelde zich onder druk gezet door graphics Demon’s Soul Remake

Edge Magazine onthult in een interview met Elden Ring-regisseur en From Software-ontwerper Hidetaka Miyazaki dat het grafische team extra druk voelde om iets te maken dat er geweldig uitziet vanwege de grafische pracht in Bluepoint’s Demon’s Souls-remake voor PS5.

Het komt allemaal neer op de dingen die From Software prioriteit geeft, zegt Miyazaki:

“Grafische betrouwbaarheid is niet iets dat we als topprioriteit stellen. Wat we aan de grafische kant vragen, hangt af van de systemen en vereisten van het spel zelf, en het heeft minder prioriteit in vergelijking met de andere elementen van de ontwikkeling.”

Het is logisch dat de graphics er zijn om alle systemen te bedienen waarvoor de ontwikkelaar ontwikkelt. Demon’s Souls en zijn nageslacht gebruiken gameplay om een ​​specifieke sfeer te creëren waarin de graphics soms pas op de plaats moeten maken. Toch maken de graphics een groot deel uit van wat hun sfeer ongeëvenaard maakt in deze branche. Een van de reden waarom Bluepoint’s Demon’s Souls-remake geprezen werd, is om zijn visuals, maar ook om zijn vaak inconsistente stijl.

Elders in het interview legt Miyazaki uit dat hij de remake niet heeft gespeeld om de eenvoudige reden dat hij niet graag teruggaat naar games waaraan hij eerder heeft gewerkt:

“Het roept veel oude emoties op, veel oude herinneringen , en dit wordt een beetje overweldigend, en het voelt niet meer als spelen. Dus ik heb de remake van de Demon niet gespeeld, maar ik ben erg blij om te zien dat het deze frisse look krijgt, deze gloednieuwe current-gen graphics.”

Het team van Miyazaki lijkt zich geen zorgen te hoeven maken over Elden Ring, aangezien de gameplay er veel belovend uitziet! Kijken jullie al uit naar From Software’s nieuwe avontuur?!