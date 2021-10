Elden Ring uitgesteld naar februari

Helaas is FromSoftware’s nieuwe game Elden Ring uitgesteld, maar gelukkig valt de schade nog mee.

De game stond officieel gepland voor 21 januari, maar zal nu pas op 25 februari gaan verschijnen. Alsof de februarimaand nog niet genoeg games had om uit te keizen..

In een Tweet laat de ontwikkelaar weten dat het voornamelijk aan de ‘diepte en strategische vrijheid’ wil werken en daarvoor de beslissing heeft genomen de game iets uit te stellen.

ELDEN RING will release on Feb 25, 2022, as the depth & strategic freedom of the game exceeded initial expectations. Thank you for your trust & patience. We look forward to seeing you experience the game in the Closed Network Test in Nov.

