Het lijkt erop dat er gewoon een goede reden was dat we nagenoeg niks meer over Elden Ring hebben gehoord sinds diens aankondiging in 2019.

De game die tijdens de E3 persconferentie van Microsoft onthuld en wordt bij de fans van de Soulslike games ook erg begeerd, maar sindsdien is er eigenlijk niks meer over de game naar buiten gekomen.

Aangezien Elden Ring de meest ambitieuze game van From Software is, was het eigenlijk niet echt schokkend om er een tijdje niks meer over te horen, maar niemand had een media pauze van bijna twee jaar verwacht.

Dit heeft volgens VGC namelijk ook een reden en dat is helaas de Covid-19 pandemie, waar ook wij inmiddels al ruim één jaar mee leren te leven. De ontwikkelaars werden gedwongen om vanuit huis te werken en dat heeft de planning van de studio flink op de schop gegooid.

Volgens de site is het project intern al meerdere keren uitgesteld en heeft een persoon gemeld dat de game dit jaar niet meer zal verschijnen. Wat betreft nieuws/ trailer lijkt het erop dat we niet zo lang meer hoeven te wachten. Er wordt namelijk al veel gespeculeerd over mogelijk nieuwe beelden van de Soulslike game. Zo meldde Jeff Grubb dat de game nog voor eind maart de revue zal passeren.

Het zou zo maar kunnen dat dit tijdens het Bandai Namco Next event zal gebeuren. Al weten we niet zeker of dit daadwerkelijk de naam voor het event is of dat de uitgever van Elden Ring iets anders voor ons in petto heeft. We houden het in ieder geval allemaal voor jullie in de gaten!