Elden Ring nog steeds in ontwikkeling bij From Software

From Software bevestigt op Twitter dat Elden Ring nog steeds in ontwikkeling is.

Je weet het tegenwoordig maar nooit soms kan het een tijd stil zijn rondom een game om later te horen dat een game bijvoorbeeld op de plank terecht is gekomen. Dit is dus gelukkig niet het geval bij Elden Ring van Dark Souls-ontwikkelaar From Software. In een Tweet geeft de ontwikkelaar te kennen dat de game nog steeds in ontwikkeling is en hoopt dat de fans er nog steeds naar uitkijken.

Elden Ring werd tijdens de E3 van vorig jaar aangekondigd, maar sindsdien is het erg stil rondom de game die een ‘evolutie’ van Dark Souls wordt genoemd.

4

We zullen dus nog geduldig af moeten wachten op meer informatie over deze game. Tot die tijd kun je jezelf wel vermaken met de remake van Demon’s Souls (ook van From Software) dat wordt gemaakt door Bluepoint Games en op 19 november naar de PlayStation 5 zal komen.