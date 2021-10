Elden Ring ligt goed op schema voor release

De corona pandemie heeft voor flink wat verschuivingen in releasedata gezorgd, maar dit lijkt gelukkig niet het geval bij Elden Ring te zijn.

De nieuwste game van Dark Souls-ontwikkelaar FromSoftware zou namelijk op schema liggen en de ontwikkeling voorloopt voorspoedig. In een gesprek met Famitsu deelt Yasuhiro Kitao het goede nieuws. De game zou zich in de laatste fase van ontwikkeling bevinden. Dus als er niks geks gebeurd, verschijnt de game in januari voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.

Dit jaar kregen we na een behoorlijke lange stille periode rondom de game dan eindelijk te horen wanneer deze verschijnt. Net voor de E3 wist de game hoge ogen te scoren en misschien zelfs wel een groot deel van de E3 te overschaduwen. Kijken jullie al uit naar het nieuwste avontuur van FromSoftware?