Elden Ring krijgt VR-ondersteuning op PlayStation?!

De site van de PlayStation Store heeft vermeld dat Elden Ring ondersteuning voor VR krijgt.

De langverwachte RPG van From Software verschijnt begin volgend jaar en de website van de PlayStation Store heeft de game vermeld. In de bijbehorende informatie staat vermeld dat de game in VR te spelen valt en ook met de Aimcontroller te spelen is. Dit is opmerkelijk, aangezien de VR-ondersteuning nog helemaal niet is aangekondigd.

Het kan zijn dat het hier om een foutje gaat, maar dat lijkt ons wel heel vreemd. Het feit dat deze zowel de speciale controller als de headset worden benoemd, lijkt aannemelijk dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. We zullen het in ieder geval in de gaten houden!