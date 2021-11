Elden Ring krijgt Ray-Tracing in een patch; PS5 en Xbox Series X draaien 60fps

Bandai Namco heeft meer informatie gegeven over de verschillende grafische settings voor Elden Ring.

De uitgever heeft op de officiële supportpagina meer informatie over de visuele settings van Elden Ring op de diverse platforms. Zo bevestigt de pagina dat de PlayStation 5-versie Ray-Tracing krijgt middels en patch.

PC

Voor de PC-versie van Elden Ring zal ondersteuning komen voor een resolutie tot 4K (3840×2160), met framerates tot 60fps. Alhoewel deze framerate vastligt op een wat lagere standaard dan PC-spelers gewend zijn, maar er zal ongetwijfeld een modder komen die daar verandering in gaat brengen.

PlayStation

Op de PlayStation 4 en Pro zal de game op 30fps draaien. De standaard PlayStation 4 kent daarbij een resolutie van 1080p en de Pro 1800p (middels checkerboarding). De PlayStation 5-versie komt met twee grafische modi, waarvan één in 30fps en een performance modus met 60fps.

De PlayStation 5 kent daarbij een resolutie van 3840×2160, ondersteunt HDR en zal dus later middels een patch Ray-Tracing ondersteuning krijgen.

Xbox

Deze console-familie kent nog meer verschillende settings. Zo draaien de standaard Xbox One en de Xbox One X op 30fps, maar kent de eerste een resolutie van 900p en dat is bij de laatstgenoemde in 4K. DE nieuwe Series-consoles draaien allebei in 60fps, al is dat op de Series S op 1440p en op de X in 4K. Laatstgenoemde zal als enige vanaf de lancering HDR en Ray-Tracing ondersteunen.

Elden Ring werd onlangs uitgesteld met een kleine maand. De game stond eerst gepland voor januari, maar zal zich nu ook in de drukke februari-maand proberen te manoeuvreren.