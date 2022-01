Elden Ring kost zo’n 30 uur om uit te spelen

In een interview met Taipei Game Show 2022 heeft Yasuhiro Kitao aangegeven dat Elden Ring in ongeveer 30 uur kan worden uitgespeeld.

Kitao is de marketing- en promotieman van FromSoftware, de ontwikkelaar achter Elden Ring. Hij benadrukt hierbij dat het puur gaat om het uitspelen van het hoofdverhaal. Elden Ring bevat namelijk veel content waar je veel meer uren in kan steken. Sterker nog, je kan zelfs niet alle content in één playthrough spelen. Dit betekent dat de echte completionist de game meerdere keren zal moeten uitspelen. Het is echter niet altijd goed om te pochen met hoe lang je spel duurt. Zo ondervond ontwikkelaar Techland veel spot wegens het pochen met de gameduur van Dying Light 2. Het is ook maar de vraag of een lange speeltijd wel zo’n positief punt is. 30 uur is in ieder geval wel te overzien!

Ondanks dat de wereld van Elden Ring groot lijkt te zijn, zal het niet veel ruimte opnemen van jouw harde schijf. De game is nog geen 45GB groot. Dat is in vergelijking met moderne AAA-spellen zeer beschaafd. Hoewel de wereld van Myazaki erg mooi eruit ziet in het promotiemateriaal, voelde het ontwikkelteam zich toch onder druk gezet door prachtige graphics van Demon’s Souls. FromSoftware doet z’n uiterste best om de grafisch bij te benen. Waarschijlijk komt er daardoor een patch waardoor consoleversie ook Ray-Tracing zal krijgen.

Elden Ring is de aankomende nieuwe Souls-titel van FromSoftware. Dit is de eerste in de reeks waarin je een open wereld kan verkennen. Zo kan je het spel in jouw eigen volgorde uitspelen, zal je grote monsters en bazen in het wild tegenkomen en is er zelfs een heus crafting systeem. De game is onlangs goud gegaan, wat betekent dat het product klaar is om verscheept te worden. Elden Ring zal op 25 februari worden uitgegeven op de PC, PlayStation- en Xbox-consoles.