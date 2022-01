FromSoftware’s aankomende Elden Ring is goud gegaan. Dit betekent dat de ontwikkeling van de game is afgerond en deze klaar is om op 25 februari uit te komen.

Dit nieuws werd bekendgemaakt middels onderstaande video van uitgever Bandai Namco. Dit wil echter niet zeggen dat FromSoftware niet verder zal werken aan het spel. Momenteel werken ze bijvoorbeeld nog hard aan een day-one patch.

Elden Ring wordt verwacht voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en PC.