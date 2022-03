Elden Ring is 12 miljoen keer verkocht

Sinds de release twee weken geleden zijn er wereldwijd al 12 miljoen kopieën over de (digitale) toonbank gegaan, zo laat From Software weten in een persbericht.

Het indrukwekkende aantal verkopen gaat over zowel de digitale als fysieke verkoop van Elden Ring, en zijn van de cijfers per 14 maart. Ter vergelijking, de vorige snelstverkopende game was Dark Souls 3, die in een maand tijd 5 miljoen kopieën wist te verschepen. Fors meer dus, voor de nieuwste toevoeging.

Bandai Namco president Yasuo Miyakawa meld dat ze nog niet klaar zijn met The Lands Between, en dat er nog het een en ander op de planning staat. “Much effort was placed into creating “ELDEN RING” so that we could exceed the expectations of our fans worldwide. In like manner, we will continue our efforts in expanding the brand beyond the game itself, and into everyone’s daily life.”

Onze eigen review van de game moet dit weekend verschijnen. In Elden Ring kruip je in de huid van Tarnished One, in The Lands Between, waar jij pad gaat om een Elden Lord te worden, door de stukken van de kapotte Elden Ring te verzamelen. Dit gaat natuurlijk niet zomaar, zoals we gewend zijn van FromSoftware staan er verschillende onwijs lastige wezens op je te wachten. Voor de meeste van ons een uitdaging, sommige spelers krijgen het inmiddels al voor elkaar dit in 30 minuten te doen, aldus deze speedrunner.

Elden Ring is beschikbaar voor de Playstation 4 en 5, PC en Xbox One en Series X|S