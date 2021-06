Elden Ring heeft een release date!

Als laatste aankondiging van de Summer Game Fest opening night live is er een nieuwe trailer van Elden Ring getoond, met de release date van 21 januari 2022!

De game die door FromSoftware, de makers van Bloodborne, Dark Souls, Demon Souls (de originele, niet de remake) en Sekiro is gemaakt, en is bijgestaan door Game of Thrones schrijver George RR Martin komt begin volgend jaar. De trailer laat een fantasierijke line-up van eindbazen zien in een stijl die in de lijn van Dark Souls past. De gameplay zal naar alle waarschijnlijkheid even bruut zijn, en het sfeertje is al te proeven in de trailer.

Elden Ring staat gepland om op 21 januari op PS5, XBSX/S, PC, PS4 en XB1 uit te komen.