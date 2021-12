The Game Awards blijft maar met trailers komen en dus ook met een gloednieuwe trailer voor Elden Ring.



De nieuwe Elden Ring trailer is alleen een cinematic trailer. De trailer liet geen gameplay zien, maar verdiepte zich meer in de lore. Het is nog steeds een From Software game, dus het was alsnog zo cryptisch als het maar kan zijn. Dat maakt zulke trailers wel mooi, omdat het de community bij elkaar brengt en laat speculeren over wat het kan betekenen.

Bekijk de trailer hier!