Elden Ring en Hellblade 2 mogelijk niet aanwezig tijdens E3 2021

Gamers die hopen dat we tijdens de komende E3 meer over Hellblade 2 en/ of Elden Ring gaan horen, zullen wellicht hun verwachtingen moeten temperen.

De games zullen volgens Venture Beat journalist Jeff Grub niet aanwezig zijn. Het is opvallend dat we inmiddels al ruim twee jaar niks meer horen van Elden Ring en dat ook sinds de aankondiging van Hellblade 2 er weinig gemeld wordt.

Het is natuurlijk niet zeker, aangezien beide games wellicht als een verrassing gepland staan en beide partijen er alles op alles aan doen om ervoor te zorgen dat er niks gelekt wordt. Al heeft Grubb het over het algemeen wel vaak aan het juiste end.

Onlangs liet hij overigens ook weten dat Starfield niet naar de PlayStation 5 zal komen, maar exclusief blijft voor Xbox-platforms. Ook hierover hebben we nog geen reactie van Microsoft of Bethesda gekregen.

De E3 van dit jaar vindt zich tussen 12 en 15 juni af en zal geheel digitaal worden gehouden.