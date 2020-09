‘Eigen backwards compatibilty-verbeteringen voor Xbox Series S’

Microsoft heeft meer duidelijkheid gegeven over de backwards compatibilty-verbeteringen die de Xbox Series S biedt. Zo heeft deze zijn eigen verbeteringen die verschillen van de Xbox One X.

Op dit moment biedt de Xbox One X verbeteringen voor Xbox One-titels en backwards compatible Xbox 360-titels. Dit zijn onder andere hogere resoluties (4K), snellere framerates, HDR-ondersteuning en verbeterde texture filtering.

Echter, volgens Digital Foundry leek de kans klein dat de Xbox Series S dezelfde verbeteringen zou kunnen toepassen vanwege de lagere geheugen configuratie. Nu heeft Microsoft bevestigd dat dit inderdaad het geval is.

In een artikel van VGC legt Microsoft uit dat in plaats van dezelfde verbeteringen als de Xbox One X te gebruiken, de Xbox Series S zijn eigen backwards compatibility-verbeteringen krijgt. Dit om de “hoogste kwaliteit van een backwards compatible ervaring te bieden die consistent is met de originele intenties van de ontwikkelaar.”

Welke verbeteringen dit zijn hangt volledig van de game zelf af. Maar Microsoft zegt dat spelers “verbeterde texture filtering, hogere framerates, kortere laadtijden en Auto HDR” kunnen verwachten.

Xbox Series S is gemaakt om next-gen games in 1440P en 60fps te spelen (hoewel 4K en 120fps ondersteund worden). Het systeem gaat €299,- kosten en komt uit op 10 november. De krachtigere Xbox Series X gaat €499,- kosten en heeft een sterkere GPU die games in 8K en 120fps kan draaien. Bovendien gaat er een gerucht de ronde dat er een digital only Xbox Series V komt.

