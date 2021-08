eFootball is eigenlijk een demo

Konami heeft meer details vrijgegeven over hoe eFootball er bij de lancering uit zal zien.

Voor het geval je ontgaan is: Konami heeft de naam van PES verandert in eFootball en deze zal free-to-play worden. De game staan voor de herfst gepland en zal dan een handvol teams en features bevatten.

Op Twitter heeft Konami in een FAQ wat prangende vragen beantwoord. Zo zegt de uitgever dat de game in eerste instantie meer als een demo kan worden beschouwd. Vandaar dat alles ook gratis is om te spelen, maar later zal er Premium DLC aan de game worden toegevoegd. Dit moet spelers de kans geven om de game te “maken” die zij in gedachten hebben.

Zo zal de Master League na de lancering verschijnen. Een van de meer populaire aspecten voor PES zijn optiebestanden en de bewerkingsmodus. Spelers waren daar altijd erg content meer, aangezien zij daarmee pakketten met officiële teams en competities konden installeren die niet onder de beperkte selectie van de game vallen. Deze zullen gelukkig blijven bestaan ​​in eFootball, dat na de lancering op pc en PlayStation-consoles zal verschijnen, maar niet op Xbox.

Konami is ook van plan om eFootball op mobiele apparaten te lanceren, waardoor cross-play tussen alle platforms mogelijk wordt. Dit is met name een gebied waar hardcore fans zich zorgen over maken dat de visuele presentatie op next-gen consoles hierdoor zal worden belemmerd. Konami pakte dit op meerdere manieren aan en zei dat de game “volledig” zal profiteren van de hardware van elk platform.

Wat de visuele kwaliteit betreft, zei de uitgever dat de mobiele versie er niet zo goed uit zal zien als PS5/Xbox en pc. En voor degenen die zich zorgen maken over de wedstrijdkwaliteit bij het spelen tegen mobiele spelers, heeft Konami onthuld dat je bepaalde locaties en platforms kunt filteren.