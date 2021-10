eFootball heeft een ongekend slechte start

Het zit Konami niet mee met de lancering van eFootball, de free-to-play vervanger van Pro Evolution Soccer. Glitches, slechte AI en lelijke graphics teisteren het voetbalspel.

Gisteren is Konami’s eFootball gelanceerd, maar dit gaat niet geheel vlekkeloos. eFootball lijkt niet de droomstart te hebben die Konami voor ogen had.

Zo lijken er grote problemen te zijn met de AI: keepers die compleet mis zitten, scheidsrechters die wereldvreemde beslissingen maken en verdedigers die spelen als een natte krant: Op dit moment staan sociale media, waaronder Reddit, vol met video’s over hoe ongelooflijk slecht de AI van de gratis footie in elkaar zit.

Zo lijkt in deze video de scheidsrechter omgekocht te zijn, want dit is toch wel duidelijk een vieze overtreding:

Daarbij moet deze keeper flink gedronken hebben voor het begin van de match, want hij zit er echt compleet naast.

Niet alleen dat: de spelers zien er zeer slecht uit en lijken meer op monsters dan op mensen. Zie hier de gelijkenis van Lionell Messi:

Daarbij lijkt het publiek meer op zombies dan op feestende supporters:

Om het hele verhaal nog erger te maken, wordt eFootball ook geteisterd door glitches en bugs. Zo kunnen spelers compleet misvormd raken als hun schouder wordt aangeraakt en zijn spelers soms onzichtbaar bij een corner:

eFootball, formerly known as PES, has officially released today as a free-to-play game. This is how it’s going… (via @Nakerman)pic.twitter.com/TzoB40qCae — B/R Football (@brfootball) September 30, 2021

Het is daarom ook geen verrassing dat eFootball niet hartelijk wordt ontvangen: op het moment van schrijven heeft Konami’s voetbalspel een score van 8% op Steam, wat de slechtste score op het moment is op het platform. Uiteraard kunnen de vele problemen opgelost worden met patches, maar de huidige imagoschade is groot. Content Creators als de Vernimator zeggen al via Twitter dat PES dood is en dat Konami het heeft vermoord. Is er nog hoop voor de enige concurrent van FIFA?