eFootball 2022 in-game seizoen 1 brengt vele features

eFootball 2022 is de eerste free-to-play sportgame van Konami. Het is overigens niet zo dat het als een gratis PES gezien kan worden, maar als een demo die steeds verder uitgebreid wordt.

Konami heeft laten weten dat het eerste seizoen gelijktijdig met de game van start zal gaan op 30 september. De game zal dan niet alleen voor de PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles verschijnen, maar ook voor de mobiele apparaten.

Bij de lancering zullen niet meteen alle clubs speelbaar zijn, maar is het aantal clubs beperkt tot de volgende negen:

FC Barcalona

Real Madrid

Bayern Munchen

Manchester United

Arsenal

SC Corinthians Paulista

CR Flamengo

CA River Plate

São Paulo FC

Spelers hebben overigens de keuze uit zes verschillende stadions en kunnen cross-generational spelen, wat inhoud dat PlayStation 4-gebruikers met eigenaren van een PlayStation 5 kunnen spelen, net als Xbox One-eigenaren met gebruikers van beide Series-consoles kunnen spelen.

Het bedrijf heeft ook gedetailleerde plannen onthuld voor de content update van de herfst, zoals de modus die men Creative Teams noemt. In deze modus kunnen spelers teams maken door spelers te contracteren op basis van hun favoriete speelstijl en ze te trainen om te kunnen concurreren met de beste teams ter wereld. Er is ook een schat aan aanpassingsopties van meer dan 600 verschillende teams over de hele wereld. De nieuwe Creative League zorgt voor concurrentie tussen creatieve teams, waarbij ze het tegen elkaar opnemen voor beloningen in tien wedstrijden.

Andere wedstrijdmodi zijn onder meer Tour-evenementen (waar spelers kunnen spelen tegen AI-gestuurde teams voor beloningen), Challenge-evenementen (waarin spelers het tegen elkaar opnemen om bepaalde doelen te bereiken) en individuele wedstrijden via matchmaking of tegen specifieke spelers in 1v1-wedstrijden.

Konami zal in eFootball gebruik maken van drie verschillende soorten in-game valuta, waarvan er één premium is en de andere twee worden verdiend door te spelen. Gebruikers zullen deze valuta’s gebruiken om spelers bij hun teams aan te trekken. Als je bepaalde in-game doelstellingen voltooit, worden items vrijgespeeld die kunnen worden gebruikt om meer spelers te contracteren.

Ontwikkeling op mobiele apparaten is gericht op het leveren van dezelfde ervaring op alle platforms, het verenigen van het platform en het leveren van een ervaring op console-niveau op mobiel. Daartoe zullen eFootball PES 2021-spelers dit najaar updaten naar eFootball 2022 en een aantal items naar het nieuwe platform brengen, met meer details over wat wordt overgedragen op de officiële website (zie de link bovenaan).

Toekomstige updates bevatten de mogelijkheid om teams volledig aan te passen, gameplay-toevoegingen zoals geavanceerde “ball trapping” en “special kicks”, ondersteuning voor mobiele controllers en volledige platformonafhankelijke matchmaking. De PS5-versie krijgt ook haptische feedback en adaptieve trigger-ondersteuning.

Uitgever Konami deelde eerder dit jaar een roadmap voor de game. En zei eerder dat de game moet worden gezien als een demo, met premiumfuncties die later worden toegevoegd.

De eFootball 2022-update op 30 september, evenals verdere updates in de nabije toekomst, zullen allemaal gratis zijn op alle platforms.