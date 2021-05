M2H en het Alkmaarse Blackmill Games hebben vandaag de Eerste Wereldoorlog shooter Isonzo officieel onthuld.

In Isonzo beleef je authentieke berg gevechten aan het Italiaanse Front in de nieuwste game binnen de WW1 Game series, waarvan Verdun ook deel uitmaakt. De game komt later dit jaar naar de PC, Xbox Series S/X & Xbox One en de PlayStation 4 en 5.