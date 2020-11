Eerste uur van Demon’s Souls op PS5 toont character creation en meer

Videogametijdschrift Famitsu heeft het eerste uur van Demon’s Souls op PS5 gestreamd. In de video zie je hoe het speelbare personage kan worden aangepast. Ook komen de eerste boss fight en de hub voorbij.

Het Japanse Famitsu toonde de beelden tijdens een stream waarin launchtitels van de PlayStation 5 werden gespeeld. Van Demon’s Souls werden het startmenu, de aanpassingsopties voor je personage en het allereerste gedeelte van de game getoond. Je ziet onder meer dat je kan kiezen tussen de Japanse of Engelse voice cast en dat instellingen voor contrast en belichting naar wens kunnen worden aangepast.

Vanaf 2 uur en 37 minuten gaan de gamers van Famitsu aan de slag met het eerste uur van de game. Je zal onder meer de de tutorial boss Vanguard en de hub genaamd The Nexus voorbij zien komen. De spelers lijken te kiezen voor een Knight-build.

Demon’s Souls, een remake van de gelijknamige FromSoftware-game uit 2009, is ontwikkeld door Bluepoint Games. De game is al speelbaar in de VS en Japan, maar is pas vanaf 19 november in Nederland te spelen, omdat de PS5 dan pas in ons land verschijnt.