Eerste trailer Lord of the Rings: Gollum

Nadat we laatst al een paar screenshots hebben gezien bleef het weer behoorlijk stil rondom de Gollum-game. Ontwikkelaar Daedelic Entertainment maakt ‘t het wachten waard met een trailer.

We zien een cartooneske Gollum, die er iets minder smerig uitziet dan in de films. Hij lijkt zich schuil te houden in Mordor, waar we Mt. Doom op de achtergrond zien. Er is helaas geen gameplay of een datum getoond, dus we wachten met rustig verder af! Is een sluiperige Gollum-game iets wat jullie wel willen spelen, of laat je dit volledig links liggen?