Eerste trailer Final Form vrijgegeven

Een van de nieuwe games van Prime Matter is een co-op shooter met de codenaam Final Form. Vandaag werd daarvan de eerste beelden getoond.

Final Form speelt zich af in een post Cyberpunk-wereld waarin spelers hun bewustzijn kunnen verplaatsen naar Valkyries, robotische pakken die gemaakt zijn voor oorlog. De focus van de game ligt op de actie, die overigens zowel in je eentje als met twee andere spelers te beleven valt.

De game wordt ontwikkeld door Reikon Games, dat eerder met Ruiner op de markt kwam. Final Form is niet de definitieve naam, maar is in ontwikkeling voor de pc en consoles.