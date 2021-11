Eerste teaser van Halo live-action TV serie

Microsoft viert het twintig jarige bestaan van Halo niet alleen met de spontane release van de multiplayer van Infinite, maar ook met de eerste beelden van de live-action TV serie.

Er wordt al jaren gesproken over een serie van de Master Chief en vandaag kregen we dus een teaser van de TV serie te zien. Daarin krijgen we te zien hoe de Master Chief ‘in het echt’ uit zou moeten zien.

American Gods acteur Pablo Schreiber zal de rol van Master Chief op zich nemen en Natascha McElhone vertolkt de rol van Dr. Catherine Elizabeth Halsey en Cortana’s rol zal door Jen Taylor worden ingevuld. De show zal volgend jaar te kijken zijn via Paramount+. Deze zender is overigens nog niet in Europa te verkrijgen, dus het is ook niet duidelijk wanneer/ of de serie ook te volgen is.