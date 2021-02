Eerste State of Play van 2021 wordt morgen gehouden

Sony heeft laten weten dat zij morgen een nieuwe State of Play online zullen gooien. Daarin worden tien games behandeld die in de komende maanden naar de PlayStation 4 en 5 zullen komen.

De 30 minuten durende show zal morgenavond om 23:00 plaatsvinden en daarin zullen niet alleen al aangekondigde games de revue passeren, maar ook games worden aangekondigd. Het zal overigens een mix worden tussen grote AAA-games en indies en enkele daarvan zijn al tijdens de PlayStation Showcase van juni getoond.

De State of Play zal morgenavond live te volgen zijn via Twitch en YouTube, maar uiteraard zorgen we voor die tijd dat je het ook hier op Gamingnation kunt kijken!