Spelers van Black Ops Cold War zullen een paar dagen langer moeten wachten op Season 1 en de integratie van Warzone.

In een bericht op de officiële website laat David Hodgson weten dat de content op 16 december zal verschijnen, in plaats van het eerder aangekondigde 10 december. Er is geen reden voor het uitstel gegeven, maar de kans is groot dat dit komt omdat er drie games geüpdatet moeten worden die gebruik maken van hetzelfde progressiesysteem.

Eerder liet Activision al weten dat Warzone in Black Ops Cold War geïntegreerd zou worden. Dit betekent dat alle progressie uit deze game en Modern Warfare wordt gesynchroniseerd met Warzone. Alle ranks uit Modern Warfare en Warzone worden gereset, maar je zult alle ontgrendelde items behouden.

Eerder deze week maakte Activision bekend dat Call of Duty dit jaar ruim 3 miljard dollar in het laatje bracht. Dit is ongetwijfeld te danken aan de free-to-play Battle Royale game, dat inmiddels meer dan 85 miljoen spelers kent.