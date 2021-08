Eerste indruk van de Halo Infinite Tech Preview

343 Industries heeft van 28 juli tot en met 1 augustus de eerste “flight” gelanceerd van Halo Infinite! Gamers kregen de mogelijkheid om de multiplayer van Halo Infinite te spelen. Het geeft een interessant beeld en duidelijkheid met wat 343 Industries wilt doen met de multiplayer.



Het is nog niet bekend wanneer Halo Infinite uit zal komen, maar Microsoft en 343 Industries hebben het er tegenwoordig veel over. Er worden zo nu en dan updates gegeven over de game. Denk aan screenshots van de game, de #Ask343 Q&A’s, maar ook evenementen zoals E3. Tijdens E3 heeft Microsoft de multiplayer van hun iconische shooter vertoond. Daarin hebben ze gamers laten zien wat ze kunnen verwachten, maar hebben het volgende laten weten. Voor degenen die geïnteresseerd waren konden zich inschrijven voor “flights”. Daarin worden een aantal mensen geselecteerd om de multiplayer modes te spelen van verschillende Halo games, waaronder Halo Infinite.

Ik had het geluk om uitgenodigd te worden voor de eerste Halo Infinite-flight. Hierin speelde je de Slayer mode (Team Deathmatch) tegen bots op ODST-difficulty. Ik moet als eerst zeggen dat die bots overkwamen als daadwerkelijke spelers. Ze waren niet heel voorspelbaar en daadwerkelijk uitdagend! Het voelde heel authentiek en je kon het vergelijken met daadwerkelijke spelers! De tech preview bood drie verschillende maps aan die een goed voorbeeld gaven van verschillende elementen. Die elementen zijn:

Beweging en map design

Het gebruik van wapens en equipement

Graphics

Beweging is een belangrijk onderdeel van Halo Infinite. De gameplay is snel en strak. Alles voelt goed en snel reagerend aan. Sprint is nog steeds onderdeel van Halo Infinite, maar het voelt vele malen natuurlijker. Dat komt door de map design. De maps in de tech preview zijn gemaakt om combat en beweging op verschillende hoogtes mogelijk te maken. In andere woorden; je krijgt niet het gevoel dat jouw beweging beperkt zal zijn tijdens het spelen.

Halo zou geen Halo zijn als je geen wapens zou gebruiken. Tijdens de tech preview heb je verschillende soorten wapens kunnen gebruiken. Denk aan de assault rifle, battle rifle, needler, etc. 343 Industries heeft daarbij ook equipment toegevoegd. Zo kan je een schild gebruiken, een grappling hook voor beweging en het pakken van wapens, een threat sensor om vijanden te zien en nog veel meer. Het gebruik van de wapens en equipment voelt heel goed aan. Niet alleen dat, maar ook heel gebalanceerd. Niks voelt overpowered aan, dus dat is een goed teken! Ik ben vrij zeker dat 343 Industries nog wat aanpassingen gaat maken, maar voor nu was het erg sterk.

Één van de grootste kritische punten van Halo Infinite ging over de graphics. De game zag er niet heel optimaal uit toen de singleplayer gameplay werd vertoond. Texture pop in, bepaalde animaties en personages waren voor de meesten niet een goede eerste indruk van de Xbox Series X. 343 Industries heeft geluisterd naar de feedback en heeft Halo Infinite uitgesteld. In die tijd hebben zij gewerkt aan de graphics en de game ziet er veel beter uit. Niet alleen op basis van de screenshots die werden vrijgegeven, maar ook in de multiplayer showcase. Ik kan zeggen dat de game er in de technical preview er erg goed uit ziet! De maps lieten verschillende settings zien. Er waren verschillende details te zien in alle maps die een goede indruk gaven!

De gameplay van Halo Infinite lijkt veel belovend na deze technical preview. 343 Industries zal in de toekomst meer flights organiseren, maar het is nog niet duidelijk wanneer precies. Halo Infinite hoort dit jaar uit te komen, maar het is niet duidelijk wanneer. Voor nu kunnen wij uitgaan van de feestdagen. Eerder deze wak kwam 343 Industries door een grove fout nog in het nieuws; ze hebben data van het verhaal in de code van de mulitplayer verwerkt. Hierdoor kwam een deel van single player aan het licht, tot frustratie van veel spelers.