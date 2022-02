Eerste indruk: Nintendo Switch Sports (Test)

Iedere Nintendo Switch gebruiker met een online abonnement kon dit weekend aan de slag met Nintendo Switch Sports. Op het menu stond een potje bowlen, tennis en chanbara! Benieuwd naar onze ervaring? Lees dan snel verder!

Wii Sports 2.0

Nintendo Switch Sports is de spirituele opvolger van Wii Sports. De game waarbij je allerlei sporten kon spelen door gebruik te maken van bewegingsbesturing. In 2006 was dit bijzonder, aangezien alle andere consoles nog werkten met knoppenbesturing. De Nintendo Wii had ook een ander soort controller om het bewegen gemakkelijker te maken. Vandaag de dag zullen Switch eigenaren wel wat gelijkenissen zien in de Joy-Cons. De eenvoudige besturing zorgde ervoor dat nieuwe doelgroepen de weg naar games wisten te vinden. Oma’s, opa’s, jonge kinderen, mensen met een lichamelijke of mentale beperking; heel veel mensen konden opeens een videogame spelen.

Bowlen, tennis en chanbara

Dit weekend konden Switch eigenaren met een online abonnement een aantal games uit Nintendo Switch Sports uitproberen. Er waren echter wel een aantal restricties. Zo konden er maar drie games gespeeld worden en was het niet mogelijk om offline tegen elkaar te spelen. Gelukkig kon je wel als tweetal online gaan! Daarnaast werd de game op vaste tijden open gezet. Voor mensen uit onze regio waren dat geen geweldige tijden.

Zaterdag van 04.00-04.45 uur, 12.00-12.45 uur of 20.00-20.45 uur en op zondag van 04.00-04.45 uur en 12.00-12.45 uur.

Na deze hobbels was het dan toch echt tijd om aan de slag te gaan met tennis, bowlen en chanbara. De games zagen er tof uit en werkten prima via bewegingsbesturing op de Joy-Cons. Het is mooi om te zien dat de technische ontwikkelingen echt vooruit zijn gegaan. Geen onhandig balkje meer boven de tv of draden tussen controllers, zoals op de Nintendo Wii. Alles werkt zonder teveel gedoe, dat is positief. Het is ook geen hogere wiskunde. Tennis en bowlen voelen bijvoorbeeld heel natuurlijk aan en lijken zelfs een beetje ‘simpel’. Chanbara was nieuw en uitdagend voor mij. Er zat een tactisch element in, waarbij je aanvallen kon blokkeren en je zwaard verschillende richtingen op kon slaan. Deze laatstgenoemde game was daarmee ook mijn favoriet!

Waar ik wel vraagtekens bij heb is of Nintendo Switch Sports vandaag de dag nog steeds actueel is. Is het nog steeds leuk om deze ‘minigames’ langdurig met elkaar of tegen anderen online te spelen. Voor mij speelt nostalgie een grote rol, want ik beleef er erg veel plezier aan. Ik ben alleen benieuwd of Nintendo er een volwaardige game van kan maken. Voor nu vind ik 40 euro vrij veel geld voor deze game.

Conclusie Nintendo Switch Sports – Test

Al met al lijkt ook de Nintendo Switch variant van deze game een succes te gaan worden. Sporten zoals tennis en bowlen zijn tijdloos en altijd leuk om met anderen te spelen. Daarbij is er op de concurrerende consoles nauwelijks iets vergelijkbaars te vinden. Het blijft wel even afwachten of de succesformule van Wii Sports ook nog in 2022 hoge ogen zal gooien.

Nintendo Switch Sports verschijnt op 29 april exclusief op de Nintendo Switch.