Eerste in-game seizoen van Battlefield 2042 verschijnt in 2022

Via een blog op de officiële website laat DICE weten wanneer we de eerste in-game seizoen van Battlefield 2042 kunnen verwachten.

Vanaf vandaag kunnen gamers die de game gepre-orderd hebben al aan de slag met de nieuwe shooter van Battlefield 2042. Gezien Battlefield 2042 een live service game is, kunnen we in de maanden naar release meer content verwachten, al zal de eerste in-game seizoen van de game pas in 2022 verschijnen.

In een blogpost laat de ontwikkelaar weten dat ze in het eerste jaar vier seizoenen, met bijbehorende Battle passes en vier nieuwe operators. Daarnaast heeft de ontwikkelaar laten weten dat ze ook regelmatig met updates voor Battlefield Portal zal komen, zodat de community al hun ideeën in de modus kunnen testen.

Battlefield 2042 verschijnt op 19 november voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles. Kijken jullie al uit om met deze game aan de slag te kunnen? Of hebben jullie hem al dankzij een pre-order al kunnen testen?