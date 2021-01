Eerste in-game engine teaser S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World heeft de eerste in-engine video voor het langverwachte S.T.A.L.K.E.R. 2 vrijgegeven. De nog geen minuut durende teaser laat veel felle verlichting zien terwijl een personage door een verlaten, verwoest gebouw beweegt in een uitsluitingszone van Tsjernobyl.

GSC Game World claimt overigens dat dit een ‘officiĆ«le in-engine gameplay teaser’ is, maar het lijkt eerder op iets wat representatief is aan de gameplay. Desalniettemin ziet het er erg indrukwekkend uit en ziet het er naar uit dat we er dit jaar dan eindelijk mee aan de slag kunnen.

S.T.A.L.K.E.R. 2 is de sequel op de uit 2007-2009 stammende trilogie. Er leek een hele tijd op dat deze game er niet meer zou komen, maar na drie aankondigingen werd dan eindelijk de productie gestart en wordt de game dit jaar verwacht voor de pc en Xbox Series-consoles.