Eerste grote PlayStation 5 update komt morgen

Het is helaas nog niet de update voor de NVMe SSD’s, maar PlayStation 5-gebruikers kunnen vanaf morgen wel PlayStation 5-games op hun externe harde schijf bewaren.

In een bericht op het PlayStation Blog laat Sony weten dat de eerste grote update van 2021 voor de PlayStation 5 morgen zal verschijnen. De grootste veranderingen is dus het feit dat je PlayStation 5-games nu op een externe harde schijf kunt opslaan. Dit is een snellere alternatief voor degene die de games opnieuw downloaden en installeren. Je kunt ze echter niet vanaf daar afspelen, maar zult ze voor gebruik eerst terug moeten kopiëren naar de interne SSD.

Ook wordt het Game menu iets aangepast, waardoor het nog makkelijker moet worden om toegang tot belangrijke content te krijgen. Het laat je nu schakelen tussen party’s en je vriendenlijst. Je kunt in-game voice-chat ook volledig uitschakelen of het volume van individuele gebruikers in elke sessie aanpassen.

Daarnaast komt er een feature die het, bij games die het ondersteunen, om updates vooraf te downloaden wanneer je de console in ruststand hebt staan. Het scherm van je game-bibliotheek wordt verbeterd met een zoekfunctie en je kunt zelfs games verbergen. De update van morgen brengt ook een aantal leuke aanpassingen aan trofeeën. Je kunt nu bepalen welk niveau van Trophy een automatische screenshot / video-opname activeert. Er is ook een nieuw Trophy statistieken-scherm met een compacte kijk op je niveau.

Een andere geweldige aanwinst is Share Play-ondersteuning, waardoor PS4- en PS5-spelers Share Play kunnen delen tijdens feestjes. Hierdoor kunnen niet-bezitters van PS5 die games op hun PS4 uitproberen, zolang ze het maar doen met een vriend in hetzelfde gezelschap. Alle andere Share Play-functies, zoals het toevoegen van virtuele controllers, het doorgeven van de controller enzovoort, werken ook.

Als je zin hebt om mee te doen aan een game van een vriend, is er nu een optie Request to Join waarmee je een verzoek naar een vriend kunt sturen met een open gamesessie, in wezen een omgekeerde uitnodiging.

De PlayStation-app moet de komende weken een soortgelijke update krijgen, die het mogelijk maakt om vanuit de app deel te nemen aan een sessie op PlayStation 5, console-opslag te beheren, trofee-statistieken te vergelijken en producten te filteren in de PlayStation Store.