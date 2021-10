Eerste gedetailleerde blik op drie launch maps Battlefield 2042

Vandaag werpen EA en DICE een gedetailleerde blik op drie Battlefield 2042 launch maps: Renewal, Breakaway en Discarded.

Deze dynamische omgevingen zijn met veel zorg en passie ontworpen, inclusief speerpunten van een Battlefield-multiplayer zoals verticaliteit, close quarters, gevechten op lange afstand, voertuigen en dynamische destructie. De maps zijn allemaal speelbaar in alle drie de verschillende spelmodi die de game te bieden heeft: All-Out Warfare, Battlefield Portal en Hazard Zone.

Meer details over de maps:

Renewal biedt een gevarieerd landschap in een Egyptische woestijn met een veld vol zonnepanelen. De Power Station bevindt zich aan de ene kant van de map en een Research Facility aan de andere kant. Er is een muur tussen beide regio’s geplaatst met verschillende toegangspunten, waaronder een choke point bij de Entry Checkpoint in Conquest, in het midden van de map. Spelers moeten bovendien voorbereid zijn op close quarters-gevechten in deze gebieden, evenals in de gebouwen die zijn gesitueerd op Renewal.

Breakaway bevindt zich in Antarctica. Deze map bevat een Offshore Platform over een bevroren kust, evenals een Outlook Station dat uitkijkt op het slagveld én een centraal punt vormt voor luchtgevechten. In de gebroken paden van een gigantische gletsjer vechten spelers in en boven kliffen van ijs die zijn verbonden met ziplines en touwbruggen. Het gebruik van een parachute kan hier het verschil maken tussen leven of dood.

Discarded bevat een overstroomd dorp aan de westkust van India, een gedemonteerde Hull en een kolossaal schip om te ontdekken. Deze map biedt veel close quarters combat: het immense schip laat spelers het gevecht aangaan binnenin, terwijl luchtvoertuigen van bovenaf aanvallen en tanks vanaf de grond hun werk doen. Door de onvoorspelbare weersomstandigheden moeten spelers altijd extra op hun hoede zijn, want de dreiging van een tornado kan plotseling aanwezig zijn.

Battlefield 2042 verschijnt op 19 november voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.