Eerste gameplay-trailer van King’s Bounty II vrijgegeven

1C Entertainment is een van de ontwikkelaars van Prime Matter en deze werkt druk aan King’s Bounty II, dat op 24 augustus moet verschijnen.

In de trailer krijgen we een uitgebreide blik op het koninkrijk Nostria, dat wordt bedreigd door necromancers, samenzweringen en sabotage. King’s Bounty is 2 een turn-based RPG, waarbij spelers een leger samenstellen en keuzes maken die personages en de wereld kunnen be├»nvloeden.

King’s Bounty 2 verschijnt op 24 augustus voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.