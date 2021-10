Eerste gameplay-trailer Apex Legends Escape vrijgegeven

EA en DICE hebben de eerste gameplay-beelden van Apex Legends: Escape vrijgegeven. Daarin zien we de nieuwe map en natuurlijk ook de nieuwe Legend Ash.

Voor een overzicht van wat er nieuw is in Apex Legends: Escape, kijk hieronder:

• Nieuwe map: Storm Point – Deze map ziet er misschien verleidelijk uit, maar de smetteloze stranden en kristalheldere wateren zijn slechts het oog van de orkaan. Het wemelt van wilde Prowlers, een nieuw soort vijandelijke zwermen, en giftige spinnen. Legends zijn gearriveerd op het eiland en vinden nieuwe manieren om over de diverse POI’s op de map te reizen, waaronder eilandclusters, jungle-complexen en een basis in een enorme berg die de hoogste locatie op een Apex Legends-map tot nu toe markeert.

• Nieuwe Legend: Ash – Een schim van de vrouw die ooit Dr. Ashleigh Reid was, detecteert overal de dood, en spiest tegenstanders met elektrische vallen die ze op hun plaats houden, terwijl ze door de ruimte scheurt om meer levens te nemen.

• Nieuw wapen: C.A.R. SMG – Dit flexibele wapen kan zowel lichte als zware munitie afvuren. Het Combat Advanced Round-machinegeweer is volledig automatisch, maar zorgt voor een redelijk grote terugslag.

Apex Legends: Escape bevat ook een nieuwe Battle Pass met skins en beloningen die vrijgespeeld worden door uitdagingen te voltooien – samen met een nieuw Ranked-seizoen dat begint met de lancering van Escape op 2 november voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en PC via Origin en Steam.