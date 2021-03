Vorig jaar kondigde Frogwares een nieuwe Sherlock-game aan. Vandaag is de eerste gameplay van Sherlock Holmes Chapter One getoond.

Opvallend is dat deze game zich niet in London afspeelt, maar op een tropisch eiland. De ontwikkeling van het spel ligt in handen van Frogwares, die al een enorme stapel spellen heeft gemaakt over de bekende detective. Sherlock Holmes Chapter One wordt ergens in 2021 verwacht.