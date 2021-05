Eerste foto’s van de nieuwe Battlefield mogelijk gelekt!

Twee screenshots van vermoedelijk de volgende Battlefield zijn online verschenen. De lage resolutie afbeeldingen zijn mogelijke afkomstig van een trailer: In de eerste foto is er mogelijk een raketlancering te zien vanuit een Helikopter cockpit. De ander is een luchtfoto van helikopters boven een eiland tijdens een storm. Ze vertellen ons niet veel, maar ze komen duidelijk niet uit Battlefield 5, dat zich namelijk afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een Battlefield dat zich mogelijk hedendaags of in de nabije toekomst zal afspelen was eerder al gelekt door Tom Hendersons , die beweert dat de volgende Battlefield game zich ‘over 10 jaar’ afspeelt en wapens zal bevatten die momenteel bestaan ​​of momenteel worden ontwikkeld. Henderson zegt ook dat de game gewoon Battlefield zal heten en een campagnemodus bevat waarin je een gespecialiseerde eenheid rekruteert die zowel uit de VS komen en Rusland. “Het lijkt er ook op dat de campagne een coöp-ervaring is”, zei hij.

Over de multiplayer mode suggereerde Henderson dat we sowieso een Battle Royale modus zouden kunnen verwachten, en dat de vier klassen verschillende vaardigheden zullen hebben in plaats van alleen uitrustingen: “Een verkenner soldaat kan bijvoorbeeld ‘Silent footsteps’ hebben, terwijl een Aanval soldaat in staat zou kunnen zijn om voor een langere duur te rennen.

We verwachtten in het voorjaar een trailer voor Battlefield, dus we zullen waarschijnlijk binnenkort meer te weten komen! In de tussentijd was de enige officiële reactie van het Twitter-account Battlefield een beschrijving van spaghetti.

