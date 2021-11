Eerste Far Cry 6 DLC Vaas: Insanity nu verkrijgbaar

De eerste DLC voor Far Cry 6, Vaas: Insanity, is nu verkrijgbaar voor Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia en Windows PC. Spelers moeten Far Cry 6 bezitten om met de DLC aan de slag te gaan.



Spelers kruipen in de huid van Vaas, de iconische schurk uit Far Cry 3 gespeeld door Michael Mando (Better Call Saul), die zijn rol herneemt in een gloednieuwe ervaring geïnspireerd op het roguelite-genre. Spelers beginnen met niets meer dan een pistool om zichzelf te verdedigen en moeten op zoek gaan naar nieuwe wapens en power-ups om vrij te spelen. Deze helpen hen om sterker te worden en zo verder te komen in Vaas zijn gedachten. Vaas: Insanity is een mix van intense actie en storytelling, en biedt een unieke kans om het verleden, de persoonlijke demonen en de beweegredenen van Vaas beter te begrijpen.



Vaas: Insanity is onderdeel van de Far Cry 6 Season Pass samen met de aanstaande DLC-afleveringen over Pagan Min (Far Cry 4) en Joseph Seed (Far Cry 5). Ook is Vaas: Insanity digitaal verkrijgbaar als standalone DLC Episode.

Far Cry 6 is een open wereld, first person shooter, ontwikkeld door Ubisoft Toronto en werpt spelers in een hedendaagse guerrillarevolutie. Op het tropische eiland Yara heeft President Antón Castillo gezworen om zijn land in ere te herstellen. Maar een paradijs heropbouwen is niet eenvoudig, en iedereen die een andere visie heeft wordt verworpen. De taak van de spelers is om als Dani Rojas, een drop-out uit het leger die zich voegt bij een revolutionaire groep, Yara te bevrijden uit de klauwen van de wrede Antón Castillo. Spelers ervaren de adrenaline en chaos die bij guerrillaoorlog in Far Cry-style komt kijken, met het meest creatieve en innovatieve arsenaal aan wapens ooit.

Far Cry 6 is reeds verkrijgbaar voor Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna, Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store, en als onderdeel van Ubisoft+, Ubisofts abonnementsservice. Check de review om te lezen waarom jij deze game in huis moet halen.